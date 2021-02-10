10 февраля отмечается день памяти Ефрема Сирина, известного проповедника и богослова, который был причислен к лику святых.

День Ефрема также известный в народе как день домового. В этот день для домового в печи принято ставить миску с молоком, а также оставлять горшок с кашей, обложив его горячими угольками. Наши предки верили, что домовой в полночь выйдет из-под печи и съест угощение, после чего подобреет и на целый год станет услужливым и смиренным.

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Что нельзя делать в этот день:

На Ефрема ни в коем случае нельзя убивать насекомых, живущих в доме.

К слову, лучше всего с домовым ладит именно кошка. Поэтому издеваться над ней нельзя, в частности, на Ефрема стоит отблагодарить животное за помощь.

Также сегодня запрещается ругаться, скандалить и принимать плохие слова.

Что можно делать 10 февраля:

В этот день можно заниматься хозяйством и генеральной уборкой дома.

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