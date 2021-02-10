Красный сверхгигант Бетельгейзе в созвездии Ориона является одной из ярчайших звезд северного полушария и одной из ближайших к Солнцу. Недавно к этой звезде было приковано внимание всего научного сообщества – астрономы заметили аномальное поведение звезды, которое намекает на скорую катастрофу.

В прошлом году ученые предполагали, что внезапные падения светимости звезды на 36% намекало не ее скорую смерть. Но позднее якобы это утверждение было опровергнуто, что объяснялось прохождением света через облако газа и пыли или мощный выброс материи из ее атмосферы.

Чтобы окончательно поставить точку в вопросе судьбы Бетельгейзе был созван международный консилиум, чтобы выяснить причину странного поведения светимости звезды.

Самый детальный снимок звезды Бетельгейзе с телескопа "Хаббл"

Международная группа ученых признала, что Бетельгейзе действительно находится в "предсмертной агонии" и вскоре взорвется. Однако человечество увидит это событие не раньше, чем через 100 тысяч лет.

В новом исследовании, опубликованном в The Astrophysical Journal, ученые установили, что Бетельгейзе находится на ранней стадии горения гелия в ядре.

Когда температура в ядре достигает 100 млн градусов, ядра гелия начинают сталкиваться, образуя ядра углерода, что является одним из этапов перед коллапсом ядра и вспышкой сверхновой. Однако такой взрыв произойдет не раньше, чем через 100 тысяч лет.

Бетельгейзе на небосводе

Детальное изучение звезды помогло установить точное расстояние от Земли до Бетельгейзе. Выяснилось, что светило находится ближе, чем считалось ранее и расстояние до нее составляет около 530 световых лет вместо 725.

Т.е. в случае если Бетельгейзе взорвется, то свет вспышки дойдет до Земли только спустя 530 лет.

Размеры Бетельгейзе

Такое относительно "близкое" расстояние по космическим меркам не представляет опасности для Земли – это все равно слишком далеко, чтобы взрыв сверхновой оказал влияние на нашу планету.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как ярчайший объект во Вселенной уничтожит Землю за полсекунды. Также ранее ученые определили цвет Вселенной - она не черная.

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