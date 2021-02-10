Війна на Донбасі: на фронті поранено українського військовослужбовця [ Редактировать ]
На фронті знову поранено українського військовослужбовця. У нього поцілив ворожий снайпер. Це сталося сьогодні вдень неподалік Пісків. Бійця оперативно доправили до шпиталю, стан його здоров'я задовільний. На прицільний постріл ворога наші захисники дали адекватну відповідь.
За минулу добу - три порушення режиму тиші з боку російських окупантів. З підствольних гранатометів і стрілецької зброї бойовики атакували поблизу Шумів та Пісків. В об'єднаних силах без втрат. Про всі атаки супротивника військові сповіщають моніторингову місію ОБСЄ.
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