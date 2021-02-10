Верхня палата американського Конгресу вирішила, що може розглядати питання про усунення Трампа від влади - навіть попри те, що влади в нього вже немає

Сенат погодився. Верхня палата американського Конгресу вирішила, що може розглядати питання про усунення Трампа від влади - навіть попри те, що влади в нього вже немає. Що загрожує 45 президентові США? І як він сам на це реагує? Про все розкаже Дмитро Анопченко.

Весь учорашній день у Сенаті сперечалися - а наскільки взагалі можливо навіть обговорювати питання про імпічмент президента, який вже не має повноважень. Адвокати, яких прислав Трамп, категорично проти. Мовляв, за Конституцією, імпічмент це "усунення з посади".

А з якої посади його усувати, якщо президент в країні вже інший?! Але фінальне голосування - за те, щоб процедуру навіть за цих умов продовжувати. 44 голосів - "проти", 56 - "за", серед них і декілька однопартійців Трампа, республіканців.

І тепер тут, у Капітолії, починаються дебати. Розклад простий: стартують опівдні середи, захист і обвинувачення мають по 16 годин, щоб викласти свої позиції. Тож Сенат збиратиметься щодня доки всіх не вислухає і не проведе фінального голосування.

Але й це ще не все. Якщо імпічмент проголосять, демократи хочуть організувати ще одне, додаткове голосування. Окремим рішенням заборонивши Трампові в майбутньому обіймати державні посади. Тобто не дати балотуватися в Конгрес чи знову в президенти.

А він про це думає, хоч і зайнятий зараз винятково родиною і грою в гольф. Із джерел в оточенні колишнього глави держави доходять чутки, що Трамп зовсім не спокійну пенсію чи гарантії безпеки зараз обговорює! Навпаки! Збирається посилити свої позиції в партії, згуртувати довкола себе людей.

Кажуть, колишній гарант упевнений, що імпічмент не проголосять (голосів не вистачить), і що все це йому якраз вигідно. Мовляв, поганий піар - теж піар. Люди, які вважатимуть процес політичним переслідуванням, знову почнуть Трампа підтримувати.

Щодо підтримки - питання відкрите, а от щодо ймовірності імпічменту, тут із математикою в Трампа все гаразд. Щоб ухвалити рішення - необхідно дві третини голосів, потрібна цифра 67. А республіканці зазвичай навіть за цих умов "своїх" не зраджують. І шанси, що "перебіжчиків" буде так багато - є, але невеликі.

Проблема ще й у тому, що за правилами, доки на порядку денному імпічмент, сенат не має права будь-які інші питання розглядати. І кадрові призначення Байдена - "забуксували". Тому в його інтересах - розглянути "персональне питання попередника" якомога швидше.