В Харькове полиция разоблачила преступную группу, которая занимались сутенерством. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

В "банду сутенеров" входило шесть человек. Они занимались "крышеванием" проституции в Московском районе. Маскировались злоумышленники под общественную организацию "Международный комитет защиты прав человека".

Организовал "бизнес" по продаже секс-услуг 29-летний житель Харькова. Еще один 28-летний соучастник обеспечивал защиту борделя от силовиков.

Четверо других мужчин работали посменно - охраняли "жриц любви" и возили их к клиентам.

Также полицейские установили 12 женщин, которые торговали своим телом.

Во время обысков правоохранители изъяли деньги, банковские карты, телефоны, газовый баллончик, травматические пистолеты с резиновыми пулями, документы и личные записи.

Участники банды задержаны и отправлены под стражу. Их будут судить по ч. 2 ст. 303 Уголовного кодекса Украины - "сутенерство или вовлечение в занятие проституцией".

Ранее сообщалось, что в Киеве задержали сутенера из СБУ, который "крышевал" проституток.