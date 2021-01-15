В Москве жители одного из домов заметили, что у помойки лежит странный и подозрительный предмет. Оказалось, что большой сверток - плотно зашитое в штору тело, сверху перевязанное лентой. Об этом сообщает 360.tv.

К помойке вызвали скорую и полицию, а тело мужчины забрали в морг. Оказалось, что сожителя вынесла в таком виде местная пенсионерка 62-летняя Ольга Кутузова.

Соседка семьи по имени Наталья рассказала, что последние два года мужчину никто не видел. 72-летний Александр болел раком и не выходил из квартиры. После его кончины сожительница вынесла тело, так как не нашла средств на похороны.

Он умер недавно. Она подождала три дня, сшила ему саван и вынесла его. Она полиции так и сказала, что у нее не было денег его похоронить и она не знала, что еще с этим делать.

По словам соседей, пенсионеры были тихими, не злоупотребляли алкоголем. Однако полиции посоветовали проверить квартиру старушки. Дескать, несколько лет назад у женщины был больной сын. Много лет он кричал и плакал у них за стеной, а потом вдруг затих - просто пропал.

К ребенку много лет приходили из военкомата, просили дворников обходить и спрашивать, где ребенок. Никто глубже не полез. А поликлиника, в которой состоял ребенок при рождении на учете? Никто не интересовался.

Полицейские зашли квартиру и в какой-то момент поняли, что квартира на самом деле не однокомнатная, а двухкомнатная. Одна из дверей была загорожена шкафом.

Когда мебель отодвинули и вошли, нашелся скелет мальчика. Сын лежал скелетированный в кровати. Как оказалось, он умер в 2000 году - в возрасте 12 лет.

Его мать отправили в психиатрическую лечебницу, у нее диагностировали шизофрению. С помощью ее бессвязных объяснений и рассказов соседей правоохранителям удалось выяснить, что же с ним произошло.

Ребенок родился больным, и муж Ольги ушел, забрав старшую дочь. В ее жизни он больше не появлялся, алименты не платил, судьбой сына не интересовался. Женщина пыталась всеми известными ей способами как-то привести ребенка в порядок.

В том числе обращалась ко всяким колдунам и магам. Сначала женщина собирала в квартире какие-то шабаши, а потом в ее жизни появился Александр. Они сошлись как раз в поисках лечения - мужчина якобы представлялся экстрасенсом.

У нее от общения с ним съехала крыша. Он очень буйный был, поменял сразу замки в квартире, родственников они не пускали. В итоге они приглашали людей, проводили обряды какие-то, с балкона орали, но полиция их никогда не забирала. Это было в конце 1990-х - начале 2000-х.

Соседи подтвердили: в квартире долгое время проводили какие-то обряды, пытались изгонять злых духов и болезнь из ребенка. А потом остался только Александр: ни ребенка, ни странных людей больше не стало слышно.

Странная пара жила затворниками. Нигде не работали, пенсию не получали, электричества в квартире не было, а еду они добывали на помойках. Из документов у Ольги был только советский паспорт.

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