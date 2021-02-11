В Евросоюзе готовят четвертый пакет санкций против Беларуси. Идет согласование списка людей, которые подпадут под новые ограничения. Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, пишет Delfi.

Кроме того, по словам литовского министра, страны Балтии могут ввести свой пакет санкций.

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"Четвертый пакет санкций - это европейский пакет санкций. Пока что нет ясных критериев, как он будет составляться, мы с коллегами из стран Балтии говорим о согласовании списка санкций людям, которые не смогут прибыть в страны Балтии. На начальном этапе я не могу представить информацию, идут дискуссии, собираются доказательства по списку этих лиц", - сказал Ландсбергис.

Он также отметил, что Литва участвует в дискуссиях с коллегами из стран Балтии, из Польши, и список будет подан в официальные ведомства ЕС в ближайшее время.

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