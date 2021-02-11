Лекарство для диабетиков семаглутид оказалось чрезвычайно эффективным средством от ожирения. К такому выводу пришли ученые из Северо-Западного университета в США. Их научная работа опубликована в журнале New England Journal of Medicine.

В исследовании приняли участие почти 2000 человек с ожирением и без диабета, которые еженедельно получали семаглутид (в дозе 2,4 мг) или плацебо в виде подкожных инъекций.

За 68 недель первая группа потеряла около 15% массы тела, вторая - 2,4%. Более трети участников, получавших семаглутид, потеряли более 20% массы тела. Также у многих исчезли симптомы диабета и преддиабета.

Результаты оказались значительно лучше, чем у других препаратов от ожирения. Аналогичных успехов удавалось достичь лишь с помощью операции по уменьшению желудка.

Немаловажно, что лишь небольшая часть участников столкнулось с проблемами ЖКТ - распространенным побочным эффектом препаратов для похудения.

Семаглутид активирует гормон глюкагоноподобный пептид-1, который влияет, в том числе на концентрацию глюкозы и аппетит. Его назначают людям с диабетом 2-го типа для нормализации уровня сахара в крови. В апретках он продается под торговыми марками Ozempic и Rybelsus.

Основная проблема на данный момент заключается в стоимости лечения. Месячный курс семаглутида для диабетиков обходится в США почти в $1000, а для похудения использовались более высокие дозировки, что повышает и цену.

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