Зустріч, що може стати тестом. У Нью-Йорку в ці хвилини відбувається засідання Ради Безпеки ООН, яке скликали з єдиного питання: обговорити ситуацію на Донбасі та Мінські угоди. Чим ця зустріч відрізняється від попередніх? І чого від неї чекають у столицях світу?

Просто зараз розкаже Дмитро Анопченко, він стежить за подією і зараз на прямому зв'язку зі студією.

Отже, Дімо, чим це засідання таке особливе?

Відмінностей насправді дуже багато. Взяти хоча б той факт, що це засідання відбувається не в традиційній залі Ради безпеки ООН, яку всі знають завдяки численним телетрансляціям, а онлайн.

Саме так, ви зараз побачите картинку - представники країн у своїх робочих кабінетах, наживо спілкуються через інтернет -, так само як і ми з вами. Тема - Україна, Донбас, Мінські угоди.

Власне, до річниці їхнього підписання засідання і скликали, ініціатор - здивуєтеся - Росія. Коли я запитав - "чому", то в кулуарах ООН дипломати неофіційно пояснили: це традиційна дипломатична тактика Кремля, така собі "димова завіса".

Поясню. Річ у тім, що невдовзі на Генеральній асамблеї ООН (а її засідання починаються 23 лютого) обговорюватимуть питання щодо "ситуації на тимчасово окупованих територіях України". І в залі Генасамблеї у Росії практично немає підтримки, а на Радбезі є і більша увага до її заяв, і право вето.

Отже, Москва традиційно намагається перехопити ініціативу і першою оголосити потрібні їй меседжі. Все триває просто в ці хвилини, головні виступи - зокрема і українського представника, і його традиційна полеміка з послом Росії ще попереду.

Серед інших відмінностей - змінився склад Радбезу. Тепер до нього входять (окрім постійної "п'ятірки") Індія, Ірландія, Кенія, Мексика та Норвегія - для них це перша така можливість висловитися щодо ситуації на Донбасі і щодо Росії. І ще важливіше - це перше засідання Радбезу з українського питання за нової адміністрації, за часів президентства Байдена.

Якщо згадати ту саму подію 4 роки тому - відбувався Радбез, але посла США від адміністрації Обами (Саманту Пауер) вже змінила посол, обрана Трампом, Нікі Гейлі. І тон її першого виступу, слова, формулювання, які вона обирала, тоді був абсолютно іншим, ніж у попередниці.

І саме тому до цього засідання так багато уваги прикуто, саме тому ми з вами так детально про нього говоримо, бо це своєрідний тест, політичний "лакмусовий папірець". Сьогодні можна буде зрозуміти (між рядків, звичайно, за тональністю виступу), наскільки адміністрація Байдена захищатиме Україну, наскільки жорсткою буде щодо Росії.

Тобто за виступом представника США (а це ще не нова пані Посол, обрана новим президентом, але однак...) варто дуже уважно спостерігати. Що скажуть американці, яка позиція України…

Засідання ще триває, і все це я зможу докладно розповісти вже у випуску о восьмій.