Українське питання на порядку денному не лише в Нью-Йорку, а й у Брюсселі. Там - засідання Ради асоціації. Говорять і про торговельні відносини, і про те, чому ми не в НАТО, і про головну нашу біду - корупцію.

Уже третій день у Бельгії перебуває український прем'єр Денис Шмигаль. І став зіркою європейської преси! Чому?

Український прем'єр у Брюсселі вже третій день. І місцеві ЗМІ пишуть не лише про перебіг візиту, а й про жарти в українських медіа. Так видання "Політико" зібрало заголовки про "братів близнюків" - Дениса Шмигаля та Шарля Мішеля. Мовляв, важко розрізнити - хто є хто. З президентом Європейської Ради наш прем'єр зустрічався у вівторок.

У середу українська делегація відвідала Європарламент. Президент Давид Сассолі традиційно зустрічав гостей на VIP-вході та провів червоною доріжкою.

Менше позитиву на адресу України пролунало від євродепутатів. Напередодні вони дали оцінку виконанню Києвом Угоди про асоціацію. У резолюції наголосили, що реформи в Україні й далі гальмує корупція, а олігархи відновлюють свій вплив. А швидке ухвалення законів не завжди сприяє їхній якості.

Міхаель Галлер, євродепутат від Німеччини:

Безумовно, є потреба боротьби з корупцією, і ми підтримуємо Національне антикорупційне бюро України. Утиски щодо його діяльності неприпустимі. Не менш важлива робота Вищого антикорупційного суду.

В Українському МЗС пообіцяли врахувати зауваження:

Українська сторона уважно врахує рекомендації щодо необхідності завершення започаткованих реформ, зокрема у сферах верховенства права, належного врядування та боротьби з корупцією.

Про реформи нагадали Києву і в НАТО. Генсек Єнс Столтенберг відповів на запитання Володимира Зеленського, яке раніше пролунало у ЗМІ, - "Чому Україна досі не в НАТО". Столтенберг традиційно повторив: до вступу треба готуватися - шляхом впровадження реформ.

Єнс Столтенберг, генеральний секретар НАТО:

Уся увага зараз має бути зосереджена на реформах. І я підтримую чіткий меседж прем'єр-міністра щодо необхідності продовжувати шлях реформ, щоб переконатись, що Україна має демократичний, політичний контроль над своїми оборонними інституціями й продовжує боротьбу з корупцією та зміцнення демократичних структур.

Головною ж метою візиту українського Кабміну до Брюсселя стала Рада Асоціації. Це щорічна зустріч українських та європейських міністрів, яка вже всьоме відбувається в рамках Угоди про Асоціацію України з ЄС. І, до слова, цього разу обговорюють, як цю угоду можна змінити.

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:

Ми хочемо, щоб український бізнес мав більший доступ до європейських ринків. І сподіваємось, що наші переговори дозволять збільшити обсяг квот, які передбачає наша угода з ЄС. Цей процес відбувається в рамках переговорів між Україною та ЄС щодо перегляду торговельної частини угоди про Асоціацію.

Квоти - це фактично обсяги товарів, які українські виробники мають право ввозити в ЄС без мита. І в певних сферах їхній ліміт вичерпується буквально за перші місяці року. Тож Київ просить збільшити їхній обсяг. Проведе переговори Денис Шмигаль і з Європейським інвестиційним банком - уже в п'ятницю, у Люксембурзі.