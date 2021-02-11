Трассу "Киев-Чоп" перекрыла снежная лавина (видео) [ Редактировать ]
Источник: ГСЧС Украины
Международную трассу "Киев-Чоп" перекрыла снежная лавина. Об этом сообщают "Новости Закарпатья".
Снег сошел с горного массива Плай на участок дороги в Сколевском районе Львовской области.
В первой половине дня 11 февраля ГСЧС в Закарпатской области сообщила, что в связи со сложными погодными условиями временно ограничено движение большегрузного транспорта на автодороге М06 Киев - Чоп (в пределах Закарпатской области).
Спасатели предупреждают, что 11-12 февраля на высокогорье Закарпатской области, в связи со снегопадом и метелями, сохраняется высокая опасность схода лавин (ІІІ уровень).
Напомним, что в ближайшее время в Украине ожидается значительное похолодание. С 15 по 18 февраля столбики термометров в северных регионах страны опустятся до -25...-30 градусов.
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