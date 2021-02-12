Школы и детские сады в Киеве, которые ранее закрыли из-за сильного снегопада, планируют снова открыть с 15 февраля. Окончательное решение по данному вопросу будет принято сегодня, 12 февраля, до конца дня.

Об этом заявил замглавы КГГА Владимир Бондаренко в эфире одного из телеканалов.

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"По состоянию на это время пока говорим о том, что школы и детские сады с понедельника будут работать. Дистанционный режим ввели только на два дня", - отметил он.

В то же время не исключено, что ограничения могут продлить.

"Если мы будем понимать и иметь соответствующие рекомендации о… не только резкого снижения температуры, но и невозможности нормально добраться из-за снегопада, конечно, можем продлить такой дистанционный режим. Но пока такое решение не принято", - добавил Бондаренко.

Напомним, школы и детские сады в столице закрыли до конца этой недели. В частности, сегодня обучение организовано в дистанционном режиме. Кроме того, в КГГА обратились к компаниям и учреждениям с просьбой пойти навстречу сотрудникам, которые не смогут выйти на работу из-за закрытых школ и детсадов.

Кроме того, в связи с ухудшением погоды в столице отменили сельскохозяйственные ярмарки.

Ранее мы писали о том, что из-за непогоды в Киеве введено оперативное положение для общественного транспорта - транспорт сейчас курсирует без соблюдения графика.

Также сообщалось, что синоптики прогнозируют резкое похолодание в Украине в ближайшее время.

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