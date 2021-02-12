Врач и телеведущий Евгений Комаровский в своем Instagram заявил, что вероятность повторно заболеть коронавирусом очень мала.

По его словам, доказанных случаев повторного заражения всего несколько десятков на весь мир.

При этом многие жалуются на симптомы инфекции после того, как переболели.

"Скорее всего, если вы переболели, то ближайшие год-полтора шансов повторно заболеть у вас мало", - написал доктор.

Ранее известный педиатр Евгений Комаровский рассказал, как определить, болеете вы коронавирусом или ОРВИ. По его словам, COVID диагностируется со 100%-ной вероятностью только после обследования на присутствие вируса или антител к нему, однако обратить внимание на симптомы все же стоит.

Также Комаровский рассказал, где легче всего заразиться COVID.

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