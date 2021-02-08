Комаровский рассказал, как снизить риск развития рака [ Редактировать ]
Известный доктор Евгений Комаровский рассказал об основных эффективных способах уменьшить риск развития рака. Соответствующей инфографикой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) врач поделился на своей страничке в Instagram.
Так, согласно информации ВОЗ, чтобы минимизировать шансы развития злокачественной опухоли, нужно отказаться от курения и свести к минимально возможному уровню употребление спиртных напитков.
Другие действенные методы профилактики онкологических болезней включают в себя правильное питание и систематические занятия спортом.
Также не следует забывать и о таком вредном факторе как солнечное ультрафиолетовое излучение, которое может провоцировать рак кожи. Поэтому следует уменьшить время пребывания на солнце в жаркие дни.
Ранее известный педиатр Евгений Комаровский рассказал, как определить, болеете вы коронавирусом или ОРВИ. По его словам, COVID диагностируется со 100%-ной вероятностью только после обследования на присутствие вируса или антител к нему, однако обратить внимание на симптомы все же стоит.
Также Комаровский рассказал, где легче всего заразиться COVID.
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