Известной исполнительнице танца живота запретили въезд в Украину (видео) [ Редактировать ]
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Президенту Лиги профессионалов восточного танца России Елене Рамазановой запретили въезд в Украину сроком на 3 года.
В Госпогранслужбе сообщили, что танцовщицу с российским гражданством 12 февраля не пропустили через государственную границу Украины в аэропорту "Борисполь".
Пограничники не назвали ее имя, но сообщили, что это россиянка 1967 года рождения, танцовщица и хореограф.
В ведомство поступила информация от других правоохранительных органов, что иностранка незаконно посещала оккупированный Крым. В ходе проверки выяснилось, что танцовщица летала в Симферополь из Москвы летом 2018 года. В оккупированном Крыму она участвовала в гала-концерте.
В отношении Рамазановой уже был запрет на въезд в Украину, срок действия которого истек в 2020 году. Теперь ей повторно запретили посещать нашу страну на ближайшие 3 года.
"Украинская правда" выяснила, что речь идет о Елене Рамазановой - звезде восточного танца, одной из лучших исполнительниц беллиданса (танца живота).
Ранее сообщалось, что Минкульт внес в "черный" список не въездных артистов участников "Хора Турецкого", которые не раз выступали в оккупированном Крыму.
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