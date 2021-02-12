Президенту Лиги профессионалов восточного танца России Елене Рамазановой запретили въезд в Украину сроком на 3 года.

В Госпогранслужбе сообщили, что танцовщицу с российским гражданством 12 февраля не пропустили через государственную границу Украины в аэропорту "Борисполь".

Пограничники не назвали ее имя, но сообщили, что это россиянка 1967 года рождения, танцовщица и хореограф.

В ведомство поступила информация от других правоохранительных органов, что иностранка незаконно посещала оккупированный Крым. В ходе проверки выяснилось, что танцовщица летала в Симферополь из Москвы летом 2018 года. В оккупированном Крыму она участвовала в гала-концерте.

В отношении Рамазановой уже был запрет на въезд в Украину, срок действия которого истек в 2020 году. Теперь ей повторно запретили посещать нашу страну на ближайшие 3 года.

"Украинская правда" выяснила, что речь идет о Елене Рамазановой - звезде восточного танца, одной из лучших исполнительниц беллиданса (танца живота).

Ранее сообщалось, что Минкульт внес в "черный" список не въездных артистов участников "Хора Турецкого", которые не раз выступали в оккупированном Крыму.