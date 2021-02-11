Министерство культуры и информационной политики Украины внесло в черный список не въездных еще семерых российских артистов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности, попали участники "Хора Турецкого", который не раз выступал в оккупированном Крыму:

Михаил Кузнецов;

Алексей Александров;

Павел Бердников;

Олег Бляхорчук;

Константин Кабанов.

Также в Украину не смогут приехать актеры российского фильма "Крым":

Роман Курцын;

Евгения Лапова.

В августе 2015 года Министерство культуры Украины опубликовало черный список деятелей артистов, создающих угрозу национальной безопасности. Список периодически пополняется, по состоянию на 11 февраля в нем значится 171 человек.

В числе невъездных в Украину: Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия Перфилова (Валерия - ред.), Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина, Никита Михалков, Карен Шахназаров, Павел Лунгин, Валентина Талызина, Наталья Варлей, Лев Лещенко, Зураб Церетели и многие другие.

Вместе с тем из "черного" списка не въездных артистов в сентябре 2020-го исключили российского рэпера Василия Вакуленко, больше известного как "Баста".

Ранее сообщалось, что певице Алене Апиной запретили въезд в Украину.