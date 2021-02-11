Еще семерым российским артистам запретили въезд в Украину [ Редактировать ]
Источник: ТАСС
Министерство культуры и информационной политики Украины внесло в черный список не въездных еще семерых российских артистов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности, попали участники "Хора Турецкого", который не раз выступал в оккупированном Крыму:
- Михаил Кузнецов;
- Алексей Александров;
- Павел Бердников;
- Олег Бляхорчук;
- Константин Кабанов.
Также в Украину не смогут приехать актеры российского фильма "Крым":
- Роман Курцын;
- Евгения Лапова.
В августе 2015 года Министерство культуры Украины опубликовало черный список деятелей артистов, создающих угрозу национальной безопасности. Список периодически пополняется, по состоянию на 11 февраля в нем значится 171 человек.
В числе невъездных в Украину: Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия Перфилова (Валерия - ред.), Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина, Никита Михалков, Карен Шахназаров, Павел Лунгин, Валентина Талызина, Наталья Варлей, Лев Лещенко, Зураб Церетели и многие другие.
Вместе с тем из "черного" списка не въездных артистов в сентябре 2020-го исключили российского рэпера Василия Вакуленко, больше известного как "Баста".
Ранее сообщалось, что певице Алене Апиной запретили въезд в Украину.
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