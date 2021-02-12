Ця доба поки що спокійніша, але постріли чути і сьогодні

Український військовий підірвався на Донбасі на невідомому вибуховому пристрої. Це сталося сьогодні в районі Павлополя. Бійця зараз рятують медики. А напередодні на фронті двоє загиблих за добу. Біля Новомихайлівки російські окупанти вбили військового.

Близько дев'ятої вечора бойовики відкрили стрілянину з великокаліберного кулемета. Наші армійці відповіли вогнем. І того ж дня зранку неподалік Зайцевого загинув полтавець Олександр Глушко. Він служив в інженерно-саперному взводі однієї з бригад ЗСУ.

В бійця влучив російський снайпер. Загалом за минулу добу - кремлівські найманці п'ять разів відкривали прицільний вогонь по наших захисниках.

Більше про ситуацію на передовій - Руслан Смєщук.

Бруд, багнюка та дощі щодня. - Такою є зараз передова на всій її майже чотирьохсот кілометровій протяжності.

Позивний "Граніт", військовослужбовець Збройних сил України:

Ситуація стабільно-контрольована. Супротивник періодично проявляє до нас інтерес, наблюдає за нами. Не ховається, поводить себе зухвало - тому що ми вогонь не відкриваємо, додержуємся наказу.

Це одна із позицій на Авдіївському напрямку, і зараз таке визначення журналісти на передовій чують майже на кожному опорному пункті та бліндажі. Військовим така ситуація, схоже, не до вподоби, - але наказ є наказ.

Позивний "Столяр", військовослужбовець ЗСУ:

Доброго дня Україна, всім бажаю здоров'я, як говориться. За останню неділю є різні нюанси, але, як то кажуть, ми на то не ведемося. Стараємося соблюдать цей режим тиші, та як.

За словами бійців, повної тиші немає, адже бойовики уміють добре маскувати свої обстріли.

позивний "Граніт", військовослужбовець ЗСУ:

Ми їх по два в прилади бачимо, коли вони виходять із бліндажів. Використовують прилади для іскаженія звука, судити важко. Щось шмигнуло над головою - такі варіанти. Вони розвиваються і вчаться, як треба поводитись на цій гібридній війні.

Так за минулу добу внаслідок ворожих обстрілів під Горлівкою, та Мар'їнкою на Донеччині - загинули двоє вояків.

Костянтин Богатирьов, речник штабу ООС:

Збройні формування Російської Федерації здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників зі снайперської зброї. Від отриманих поранень він помер під час евакуації до шпиталю. Поблизу Новомихайлівки, ворог відкривав вогонь з великокаліберного кулемета. Внаслідок обстрілу один із захисників України загинув.

Ця доба поки що спокійніша, але постріли чути і сьогодні.