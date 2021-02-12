Лидер КНДР Ким Чен Ын раскритиковал работу правительства за низкие экономические показатели. Диктатор выступил с докладом о первоочередных задачах экономического развития стран на пленуме Центрального комитета Трудовой партии Кореи. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

​Ким Чен Ын подверг критике "пассивные и приспособленческие тенденции" в государственных руководящих хозяйственных органах.

Кабинет министров не смог сыграть ведущую роль в составлении планов ключевых экономических областей и почти механически свел воедино цифры, подготовленные министерствами.

Ким Чен Ын уволил главу экономического департамента Центрального комитета Трудовой партии Кореи Кима Ту Ира. На его место был назначен О Су Юн.

В связи с плохими экономическими показателями этим глава государства объявил об отказе от идеи развития либеральной экономики по китайскому образцу и завоевания внешних рынков. Теперь КНДР делает ставку на внутреннее потребление с усилением регулирующей роли государства в экономике.

Агентство AP сообщает о тяжелейшем экономическом кризисе в Северной Корее из-за дипломатического тупика на переговорах с США о снятии санкций, закрытия границ из-за пандемии и стихийных бедствий в прошлом году, уничтоживших урожаи.

Из-за закрытия границы объем торговли с Китаем, основным источником поддержки экономики Северной Кореи, упал на 75%.

Из-за нехватки сырья объем производства на фабриках упал до самого низкого уровня с 2011 года, а цены на импортные продукты, такие как сахар, выросли в четыре раза. По оценкам ООН, почти половина жителей Северной Кореи недоедают.

Ранее сообщалось, что исчезла супруга лидера КНДР - Ли Соль Чжу. Южнокорейское СМИ уверены, что 31-летняя женщина казнена.