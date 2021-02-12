Українців атакують "ковідні" інтернет-шахраї [ Редактировать ]
Ковідне інтернет-шахрайство. У Раді нацбезпеки та оборони попередили про фейкові сайти, пов'язані з темою імунізації. Таку фішингову кібератаку виявили наприкінці січня.
Зловмисники створили фейкову веб-сторінку, яка імітувала сайт Міністерства охорони здоров'я. Там розмістили інформацію щодо початку з 25 січня обов'язкової вакцинації проти COVID-19 із пропозицією завантажити файл.
У цей документ було вбудовано шкідливий код, який при відкритті файлу надавав повний доступ до комп'ютера жертви.
по теме
В Запорожье полиция объявила работнику больницы подозрение в нарушении правил безопасности, повлекшем гибель людей
У Румунії в лікарні, де лікували інфікованих коронавірусом, сталася жахлива пожежа
Жителям кількох областей України доводиться терпіти наслідки боротьби із пандемією. Три регіони опинилися під завалами медичних відходів. І ті розносять коронавірус далеко за межі лікарень.
За 4 тисячі доларів агенти мали зібрати інформацію про дислокацію української військової техніки
Дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Городецкой