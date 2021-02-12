Ковідне інтернет-шахрайство. У Раді нацбезпеки та оборони попередили про фейкові сайти, пов'язані з темою імунізації. Таку фішингову кібератаку виявили наприкінці січня.

Зловмисники створили фейкову веб-сторінку, яка імітувала сайт Міністерства охорони здоров'я. Там розмістили інформацію щодо початку з 25 січня обов'язкової вакцинації проти COVID-19 із пропозицією завантажити файл.

У цей документ було вбудовано шкідливий код, який при відкритті файлу надавав повний доступ до комп'ютера жертви.