В аннексированном Крыму произошла серия ДТП в районе Симферополя. В общей сложности столкнулись 32 автомобиля. Об этом сообщает ТАСС.

"В Симферопольском районе на автодороге Симферополь – Алушта – Ялта в районе поворота на пгт Гвардейское произошло несколько ДТП с участием 32 единиц автотранспорта. Установлено, что в результате ДТП никто не пострадал", – говорится в сообщении.

Указано, что сейчас в Крыму наблюдаются сложные погодные условия – дождь, переходящий в снег, метель, гололедица, ветер до 35 м/с.

Как ранее сообщали, в Винницкой области, под Жмеринкой, произошло шокирующее дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии пассажиры лишились конечностей.

На трассе Киев-Харьков-Довжанский утром, 13 февраля, произошло страшное ДТП возле с. Коробочкино в Чугуевском районе с участием двух фур и автомобиля "Газель".

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