В Крыму из-за снегопада произошло ДТП с участием 32 машин (видео) [ Редактировать ]
В аннексированном Крыму произошла серия ДТП в районе Симферополя. В общей сложности столкнулись 32 автомобиля. Об этом сообщает ТАСС.
"В Симферопольском районе на автодороге Симферополь – Алушта – Ялта в районе поворота на пгт Гвардейское произошло несколько ДТП с участием 32 единиц автотранспорта. Установлено, что в результате ДТП никто не пострадал", – говорится в сообщении.
Указано, что сейчас в Крыму наблюдаются сложные погодные условия – дождь, переходящий в снег, метель, гололедица, ветер до 35 м/с.
Как ранее сообщали, в Винницкой области, под Жмеринкой, произошло шокирующее дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии пассажиры лишились конечностей.
На трассе Киев-Харьков-Довжанский утром, 13 февраля, произошло страшное ДТП возле с. Коробочкино в Чугуевском районе с участием двух фур и автомобиля "Газель".
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Во вторник, 2 февраля, в Кировском районе Крыма произошло ДТП
Обстоятельства при которых произошло столкновение сразу трех транспортных средств в настоящее время продолжают выяснять
У Техасі величезна аварія. Самі американці кажуть: такого не було ніколи. А причина - погода
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская регулярно уходила от прямого вопроса о принадлежности Крыма. Она говорила, что полуостров де-юре украинский, а де-факто российский. Однако позднее она сменила риторику и стала утверждать, что Крым полуостров принадлежит Украине
Загинули щонайменше 9 людей, понад 60 - травмовані. Автомагістраль перекрили в обох напрямках. За словами правоохоронців, трощу спричинила ожеледиця