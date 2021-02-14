У неділю, 14 лютого, в ефірі телеканалу "Інтер" в програмі "Подробиці тижня" уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба розповів про небезпечні ігри для дітей у мережі.

"З появою мережі Інтернет, ми бачимо, що кожного року кількість таких випадків збільшується. Навіть в Україні сьогодні майже 90% дійте у віці до 12 років користуються мережею Інтернет. І досить часто батьки не розуміють, як можна захистити дитину. Знаєте, з мого досвіду, досить важко батькам, які не користуються мережею Інтернет розповісти, що ти маєш там вивчити технології якісь... Сьогодні батьки дуже часто "залипають" в телевізорі або мають свої якісь проблеми, які вирішують, а дитина залишається сам-на-сам у соціальній мережі", - сказав Кулеба.

Також омбудсмен підкреслив: "Досить часто злочинцю треба буквально декілька повідомлень для того, щоб дитину "підчепити на гачок". І дитина вже довіряє. Статистика доводить, що це буквально секунди для того, щоб довіритись дитині незнайомцю".

Також Кулеба розповів, як держава поводиться із превентивністю таких злочинів.

"Вони (кіберполіція - ред.) намагаються попереджати усі ці злочини. І наразі немає жодного випадку доведеного, що саме групи деструктивні, що саме самогубство скоєно, завдячуючи цим групам. Тому саме кіберполіція сьогодні максимально швидко виявляє ці групи і упереджує", - сказав Микола Кулеба.