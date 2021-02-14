Медики-волонтери безкоштовно надали стоматологічні послуги бійцям АТО та дітям загиблих воїнів [ Редактировать ]
Щорічна благодійність. Київські стоматологи разом з медуніверситетом Богомольця провели акцію. Безкоштовно лікували зуби бійцям ООС та дітям загиблих воїнів.
Центр столиці. Тут, в одній зі стоматологічних клінік вже кілька днів приймають військових.
Артем, ветеран АТО:
Тут, сьогодні акція для учасників АТО на послуги стоматолога. Взагалі безкоштовно.
Салім Караме, властик мережі стоматологічних клінік:
Каждый год я в обязательном порядке -ездил в АТО. В этом году, погодные условия пандемия мне это не позволила. Ну и я подумал о том, что в этом году я скажу солдатам. Понимаете, если человек хочет - он ищет возможности. Не хочет - ищет оправдания. У меня правданий нет, по этому мы принимаем пациентов здесь.
Цьогоріч пацієнтів лікують не в одній клініці, а в трьох. Прийом триває три дні поспіль. Анонсували її у соцмережах:
Дмитро, ветеран АТО:
Я служив у 51 бригаді, 15-16 рік. Новгородська промзона. І тут я прочитав, що прийом проводиться. Тому я прийшов сюди.
Акція з безкоштовного лікування бійців та дітей загиблих воїнів не одноразова, а постійна. Щорічна. До неї долучилися і в національному медуніверситеті.
Олександр Канюра, лікар, проректор Національного медичного університету:
У чому полягає ця співпраця - у наданні стоматологічної допомоги військовим ЗСУ в зоні проведення ООС. Коли ми були на Сході - приймали за день 60-70 пацієнтів. Тут, у зв'язку з пандемією, - трошки менше. Але не менше 50 військовослужбовців в день.
Салім Караме, властик мережі стоматологічних клінік:
Я считаю, что каждый должен внести свой вклад. Это моя десятина перед Украиной.
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