Щорічна благодійність. Київські стоматологи разом з медуніверситетом Богомольця провели акцію. Безкоштовно лікували зуби бійцям ООС та дітям загиблих воїнів.

Центр столиці. Тут, в одній зі стоматологічних клінік вже кілька днів приймають військових.

Артем, ветеран АТО:

Тут, сьогодні акція для учасників АТО на послуги стоматолога. Взагалі безкоштовно.

Салім Караме, властик мережі стоматологічних клінік:

Каждый год я в обязательном порядке -ездил в АТО. В этом году, погодные условия пандемия мне это не позволила. Ну и я подумал о том, что в этом году я скажу солдатам. Понимаете, если человек хочет - он ищет возможности. Не хочет - ищет оправдания. У меня правданий нет, по этому мы принимаем пациентов здесь.

Цьогоріч пацієнтів лікують не в одній клініці, а в трьох. Прийом триває три дні поспіль. Анонсували її у соцмережах:

Дмитро, ветеран АТО:

Я служив у 51 бригаді, 15-16 рік. Новгородська промзона. І тут я прочитав, що прийом проводиться. Тому я прийшов сюди.

Акція з безкоштовного лікування бійців та дітей загиблих воїнів не одноразова, а постійна. Щорічна. До неї долучилися і в національному медуніверситеті.

Олександр Канюра, лікар, проректор Національного медичного університету:

У чому полягає ця співпраця - у наданні стоматологічної допомоги військовим ЗСУ в зоні проведення ООС. Коли ми були на Сході - приймали за день 60-70 пацієнтів. Тут, у зв'язку з пандемією, - трошки менше. Але не менше 50 військовослужбовців в день.

Салім Караме, властик мережі стоматологічних клінік: