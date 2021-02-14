Міністр охорони здоров'я Максим Степанеов в ефірі програми "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" розповів, коли розпочнеться масова вакцинація українців від коронавірусу.

"Я говорив, що з 15 лютого розпочнеться вакцинація. Це дата, яку я особисто називав, виходячи з поставки вакцин. Джерела поставки вакцин - це COVAX - Pfizer, і Astra Zeneka, згідно контраку. Вакцина трошки затрумується. Десь 16-17 лютого ми очікуємо вакцину в Україні", - сказав Степанов.

Він додав, що всі формальності Україна виконала, але зараз триває процес відвантаження вакцини для України.

"Україна готова повністю до вакцинації. Крім того, з вакциною Astra Zeneka взагалі не існує проблем, там температурний ланцюг +2 +8. Але в будь-якому випадку, ми починаємо робити мобільними бригадами, які сформовані. Загальна кількість мобільних бригид в Україні - це 572. Зараз вже готові - 347", - додав міністр.

Степанов також розповів, скільки Україна може отримати вакцини від коронавірусу до кінця року.

"Згідно контракту, який заключений і підтверджений по кількості вакцин, це майже 2 млн. Sinovac, і 12 млн. з яких - 2 млн Astra Zeneka, 10 млн. компанії Novavax, і ще на 3 млн ми очікуємо дозволу від компанії, на відвантаження до України", - повідомив Степанов.

Міністр додав, що 1 мільйон вакцин від коронавірусу Україна отримає в лютому, та 1 мільйон в березні.

"Мета - не просто до кінця 2021 року зробити вакцину, а раніше надали доступ до вакцинації всім українцям", - повідомив Максим Степанов.

Степанов запевнив, що всі вакцини які буде отримувати Україна, вони будуть виключно зареєстровані.

"Ніхто не поставить свій підпис під вакциною, якщо вона небезпечна. Всі вакцини, які будуть в Україні, вони всі будуть безпечні", - каже міністр.

Також Степанов прокоментував скандал навколо розслідування НАБУ, через закупівлі вакцин від COVID.

"З таким абсурдом я давно не стикався. У НАБУ написали заяву щодо заведення справи нібито через завищення ціни на вакцину. Міністерство не має повноважень втручатися в формування ціни. Я, як міністр, зацікавлений щоб НАБУ швидко провели ці розлідування. Ми надамо всі документи, які необхідні", - каже Степанов.

Степанов додав, що ті, хто розбуркує такі заяви, це погано впливає на імідж України.

"Ці гучні заяви, які перетворюються в "пшик" і хайп, три дні похайпували, але потім все закінчується, а на імідж України вже вплинуло", - каже Степанов.