Бледность кожи может указывать на серьезное заболевание. Такое заявление сделали ученые из Британии. Так, такой признак может говорить о раке кишечника. Об этом сообщает газета Express.

Онкологи отмечают, что нужно обращать внимание на ранние признаки заболевания. Ведь, если оно было найдено на ранней стадии, то легко поддается лечению.

Нездоровый цвет лица в большинстве случаев наблюдается при анемии. Однако симптом в сочетании с повышенной усталостью может проявиться и тогда, когда из-за онкологического заболевания в организме возникла острая нехватка железа.

Основными признаками рака кишечника являются:

кровь в стуле,

изменение привычной работы кишечника,

постоянная боль в нижней части живота.

Если хотя бы один из этих симптомов сохраняется более трех недель, нужно обязательно обратиться к врачу.

Как указали специалисты, факторами риска для развития онкологии кишечника являются:

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