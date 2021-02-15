В Киеве горит парк "Муромец" (видео) [ Редактировать ]
Источник: Facebook
В Киеве горит парк "Муромец" (бывший "Дружбы народов) возле Северного моста. Об этом сообщают в соцсетях столичные паблики.
Очевидцы пишут о сильном задымлении и заливают в соцсети видео.
"Причины пока неизвестны, но на той территории можно запросто построить огромный жилой комплекс на несколько 1000 квартир и переселить в Киев еще 1% населения Украины", - пишут соцсетях.
На месте пожара уже работают спасатели. В ГСЧС сообщили, что пожар возник в деревянном одноэтажном здании на территории комплекса, площадь возгорания составляет 100 кв. м. О пострадавших пока нет информации.
Ранее сообщалось, что в Харькове вспыхнул пожар в многоэтажке: есть погибший.
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