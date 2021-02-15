Акушер-гинеколог одного из роддомов Пакистана продал новорожденного ребенка, родители которого не смогли оплатить счет за роды. Шокирующий инцидент произошел в городке Туламба, что в провинции Пенджаб, сообщает издание ARY News.

По данным полиции, несколько дней назад женщина родила мальчика в частной больнице. Но цена на роды оказалась неподъемной для молодой пары - муж с женой не смогли оплатить медицинские счета.

Как только пара сказала, что у них нет таких денег, врач, принимавший роды, предложил им продать новорожденного для оплаты его услуг.

Когда родители отказались от такого предложения, врач силой отобрал мальчика у пары, а самих родителей охранники выдворили на улицу. А уже через несколько часов горе-акушер нашел покупателя на ребенка - мужчину по имени Фейсал.

Пара сразу же обратилась в полицию и написала заявление на врача, после чего доктора задержали. По словам источников издания, администрация больницы оказывала давление на пару, чтобы те не обратились в суд.

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