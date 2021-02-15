Білл Гейтс назвав найбільшу загрозу для світу [ Редактировать ]
Зміни клімату становлять більшу загрозу для світу, аніж пандемія коронавірусу. Так вважає засновник компанії Майкрософт Білл Гейтс. Він саме написав книжку "Як уникнути кліматичної катастрофи". В ній мільярдер розповів, як торік позбувся більшої частини своїх нафтогазових активів, мовляв, діяльність таких компаній шкодить довкіллю.
Насамперед ідеться про викиди вуглецю в атмосферу, щороку понад 50 мільярдів тонн. Гейтс закликає переходити на альтернативні джерела енергії. У наступні 5 років збирається інвестувати 2 мільярди доларів у стартапи та проєкти, спрямовані на боротьбу з кліматичними змінами.
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