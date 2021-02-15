У дітей онкологія на перших стадіях - майже безсимптомна

І у Міжнародний день онкохворої дитини, який у світі відзначають сьогодні, Ірина Розова хоче нагадати про важливість ранньої діагностики.

Ані температури, ані болю, ані втрати ваги. У дітей онкологія на перших стадіях - майже безсимптомна. Пухлину у своєї двомісячної дитини Томіла виявила цілком випадково.

Томіла Єнікова, мати онкохворої дитини:

После купания я обнаружила маленькую шишечку на ягодице, она ее не беспокоила на тот момент, было все нормально просто меня беспокоила эта шишечка на тот момент.

З того моменту й почалася боротьба за життя маленької Поліни. Спочатку пухлину діагностували як доброякісну. Але після операції, експертиза показала, помилково.

Томіла Єнікова, мати онкохворої дитини:

Опухоль убрали, метастазов у нас не было, надеемся что все будет хорошо, ждем контрольного обследования и в стойкую ремиссию и домой.

Онкологію в Україні щороку виявляють у понад тисячі дітей. І хоча запобігти недузі неможливо, та за появи хоча б якихось скарг медики радять звертатися в лікарню.

Сергій Павлик, завідувач відділення дитячої онкології Національного інституту раку:

Це стосується всіх - мами, бабусі, вчителя, вихователя в групі, який слідкує за дитиною достатньо часто пухлини виявляють випадково болить животик, зробили УЗІ - побачили пухлину, там вивих ручки, десь була травма, зробили рентген побачили пухлину кістки, косить очко або поганий зір хороший офтальмолог запідозрив щось негаразд, зробили МРТ побачили пухлину мозку.

За статистикою, онкологія вражає в дітей переважно центральну нервову систему - головний та спинний мозок. Це більше як половина всіх випадків. На другому місці - рак крові. Лікарі радять батькам не боятися і одразу вести дітей до спеціалістів.

Сергій Павлик, завідувач відділення дитячої онкології Національного інституту раку:

На щастя, переважна більшість пацієнтів, які потрапляють на консультативний прийом ми дообстежуємо і знімаємо цей діагноз, вони звертаються до хірургів, до педіатрів, до гастроентерологів.

Більшість дітей із вперше виявленими злоякісними утвореннями проходять лікування саме в Національному інституті раку. Воно безплатне. Щороку на консультацію сюди потрапляють три з половиною тисячі пацієнтів. Допомогу тут надають на рівні провідних Європейських клінік.

Олександр Яцина, в.о.директора Національного інституту раку, заслужений лікар України:

Якщо звертатись на ранніх стадіях, то такі тяжкий недуг виліковний і маленькі діточки, пацієнти зможуть бути радикально виліковані та пройти реабілітацію та спеціалізований догляд в нашому інституті. У нас є повністю замкнутий цикл лікування від поліклінічної ланки до оперативної, променевої терапії, хімієтерапії. Методи самі сучасні, ми працюємо за світовими стандартами тобто використовуємо стандарти всесвітні, Європейської асоціації.

Лікарі наголошують: лікування онкології в дітей повністю залежить від стадії хвороби. Що раніше хворобу буде виявлено, то більше шансів на видужання.