У Чернівцях правоохоронці здійснили мрію хворого хлопчика [ Редактировать ]
У Чернівцях майже сто правоохоронців допомогли здійснити мрію хлопчика. Його урочисто прийняли до лав патрульної поліції. Наш Іван Сірецький теж побував на символічній присязі.
У Сашка Андрійчука - злоякісна пухлина мозку, і метастази. Лікарі не можуть врятувати життя дитини. Повертатися додому мати з сином побоялися, бо батько пиячить.
Тому й звернулися до кризового центру для жінок і дітей. Ще недавно хлопчик міг ходити і розмовляти. А мріє працювати в поліції.
Марта Левченко, благодійниця, засновниця кризового центру для жінок і дітей:
Поліцейським він не стане вже ніколи, але зробити йому таке щастя, щоб він відчув себе ним вже зараз, щоб він познайомився зі своїми кумирами і можливо це зробить щастя ще й в таке свято сьогодні, ми маємо надію. Тому сьогодні ми очікуємо чуда.
Допомогти здійснити мрію зголосилися правоохоронці Чернівеччини та Івано-Франківщини. Сашко ще не знає, що на нього чекає, просто дивиться у вікно. За мить - на дорозі з'являється колона поліцейських автомобілів.
Усього за добу для хлопчика пошили повний комплект форми патрульного. Зробили нашивку з його прізвищем, видали амуніцію.
Тут є рація і тут є така паличка, якою можна сварити нечемних.
Олег Йосипів, начальник Управління патрульної поліції Чернівецької області:
Хочемо зробити, щоб маленький хлопчик, який має мрію, щоб вона в нього збулася і ви знаєте, ми свято віримо в те, що трапляються чуда і віримо, що в даному випадку це чудо буде мати місце.
Уже за кілька хвилин Сашка не відрізнити від патрульних. Дитину виносять на вулицю - а на нього чекають майже сто правоохоронців. Під гімн України хлопчика урочисто приймають до лав патрульної поліції. Віддають шану та вручають справжній жетон.
Олег Йосипів, начальник Управління патрульної поліції Чернівецької області:
Є така гарна традиція: керівник притуляє руку і озвучує: служи з честю. Сашко, служи з честю, нехай бог дає тобі здоров'я, одужуй друже, ми поруч з тобою.
Сашкові розповідають про кожен із присутніх підрозділів. Після цього новоспечений коп вирушає в перше патрулювання мікрорайоном. Імпровізоване чергування не минуло безрезультатно.
Ми загнали злочинців у пастку і перемогли. Молодець Сашко! Тепер ми не боїмося, тепер в нас є свій поліцейський.
Сашко не може поділитися емоціями. Зате його мама не приховує радості за сина.
Галина, мати Сашка:
Дуже я рада за це, дуже рада, що він відчуває, що він може здійснити свою мрію.
Жінка каже, попри висновки медиків, молиться за життя дитини.
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