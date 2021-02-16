Подергивание или тик (спазм верхнего или нижнего века) чаще затрагивает только один глаз и может варьироваться от едва заметного до неприятного. Обычно это не влияет на зрение и проходит в течение короткого времени.

Однако, в некоторых случаях подергивание может длиться несколько часов, дней или дольше, говорится в сообщении American Academy of Ophthalmology.

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Отмечается, что подергивание глаза редко может быть признаком серьезного заболевания, но иногда связано с неврологическими проблемами, которые могут вызвать сокращение мышц век.

Чаще всего причиной подергивания век может быть:

- алкоголь;

- избыток кофеина;

- усталость;

- курение;

- стресс и беспокойство;

- ветер, яркий свет или загрязнение воздуха;

- некоторые лекарства.

Кроме того, очень редко подергивание глаз может быть признаком заболеваний головного мозга и нервной системы - шейной дистонии, рассеянного склероза или болезни Паркинсона.

Подергивание век обычно проходит само по себе и не требует лечения. Но когда оно длится дольше и возникает чаще, чем обычно, нужно:

- отдохнуть или поспать - подергивание век часто случается у людей, когда они чрезмерно устают;

- избавиться от стресса и найти способы расслабиться;

- пить меньше кофе, чая, газировки и других напитков с кофеином;

- увлажнять глаза. В некоторых случаях раздражение или сухость глаз может привести к спазму.

Если вас беспокоят постоянное подергивание век и дискомфорт в глазах, стоит проконсультироваться с офтальмологом.

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