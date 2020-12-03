Ученые Института психиатрии Макса Планка (Германия) обнаружили взаимосвязь между шириной зрачка и депрессией. Об этом сообщает kurs.com.ua.

В ходе эксперимента ученые поместили добровольцев в аппарат МРТ и одновременно с этим сыграли с ними в азартную игру. Специальная установка делала 250 снимков зрачков в секунду, то есть намного чаще, чем человек способен моргать.

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Исследование показало, что у здоровых людей во время ожидания денежного выигрыша расширялись зрачки. То же самое происходило с людьми, страдающими депрессией, однако их реакция была менее выраженной.

При этом, чем тяжелее были симптомы заболевания, тем меньше расширялись зрачки. Так, даже при позитивном ожидании нервная система людей с депрессией активировалась не так интенсивно.

По словам ученых, результаты исследования помогут врачам при постановке диагноз" «депрессия". Эксперимент также может привести к пересмотру распределения психических заболеваний на разновидности.

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