Как определить депрессию по глазам [ Редактировать ]
Ученые Института психиатрии Макса Планка (Германия) обнаружили взаимосвязь между шириной зрачка и депрессией. Об этом сообщает kurs.com.ua.
В ходе эксперимента ученые поместили добровольцев в аппарат МРТ и одновременно с этим сыграли с ними в азартную игру. Специальная установка делала 250 снимков зрачков в секунду, то есть намного чаще, чем человек способен моргать.
Исследование показало, что у здоровых людей во время ожидания денежного выигрыша расширялись зрачки. То же самое происходило с людьми, страдающими депрессией, однако их реакция была менее выраженной.
При этом, чем тяжелее были симптомы заболевания, тем меньше расширялись зрачки. Так, даже при позитивном ожидании нервная система людей с депрессией активировалась не так интенсивно.
По словам ученых, результаты исследования помогут врачам при постановке диагноз" «депрессия". Эксперимент также может привести к пересмотру распределения психических заболеваний на разновидности.
Ранее мы писали о том, какие продукты избавляют от депрессии и лишнего сахара в крови.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Американские ученые назвали эффективный способ похудения
О том, что Чехия разрабатывает собственную вакцину от коронавируса, стало известно в мае 2020 года
Вода - источник жизни, человеческий организм просто не может существовать без нее
Ученые из Индии провели новые исследование