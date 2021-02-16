В Беларуси проводят массовые обыски у журналистов (видео) [ Редактировать ]
В Беларуси силовики проводят обыски у руководителей Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ), а также у других журналистов и правозащитников. Обыски проходят в разных городах, сообщает правозащитный центр "Весна".
Так, силовики провели обыски у главы БАЖ Андрея Бастунца и его заместителей - Олега Агеева и Бориса Горецкого. По словам жены главы БАЖ, правоохранители были вежливы и просили не волноваться.
Также с обысками пришли к гомельской журналистке Ларисе Щираковой в рамках уголовного дела по статье 362 УК об "убийстве полицейского".
Кроме того, обыск проводят у гомельского журналиста Анатолия Готовчица, журналиста-фрилансера Алеся Буракова-младшего и у журналиста Александра Буракова-старшего.
У пресс-секретаря Белорусского дома прав человека имени Бориса Звозкого Евгении Паращанки, которая является членом ЕС, тоже проводят обыск в доме ее родителей, где она находится с маленьким сыном.
Также у адвоката Кристины Рихтер был произведен обыск. У нее изъяли телефон и документы, связанные с деятельностью БАЖ. Рихтер сказала, что решение об обыске датировано 1 февраля 2021 года.
Следственный комитет Беларуси заявил, что обыски проходят для расследования уголовного дела по статье 342 Уголовного кодекса Беларуси (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них).
Ранее мы писали о том, что в Беларуси возобновились протесты против Лукашенко. Люди вышли на "акции солидарности" и марши в Минске, Гродно и Бобруйске.
Также сообщалось, что в Украине увеличили штрафы за преступления против журналистов.
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