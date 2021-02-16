82-летняя британка Трина Лазарус решила помочь своему 28-летнему внуку Скотту Лефеверу найти девушку и зарегистрировала его в приложении для знакомств Tinder. Об этом сообщает internetua.com.

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"Привет, я Трина, бабушка Скотта. Он уже почти два года холост, и я думаю, ему нужна моя помощь, поэтому я разместила здесь его анкету, чтобы он нашел себе девушку. Ему 28 лет, детей нет, прекрасный внук, очень неухоженный, ему нужна девушка, которая умеет готовить. Он очень трудолюбивый и прекрасно умеет заваривать чай, любит фильмы и сериалы, не спортивный мальчик, но любит прогулки", - написала бабушка в профиле своего внука.

Узнав об этом, парень сперва был ошеломлен, однако позже успокоился. "Моя бабушка впервые сделала что-то подобное, и я просто не мог в это поверить", - рассказал он.

По словам Скотта, за несколько дней в приложении у него было почти 30 "совпадений" с девушками. Впрочем, на свидания ни с кем из них он пока не ходил.

Сама бабушка рассказала, что у нее уже пятеро внуков и трое правнуков, однако она мечтает о том, что у Скотта тоже появятся дети. "У него доброе сердце, и я хочу, чтобы у него была хорошая женщина, которая бы не воспользовалась им", - отметила она.

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