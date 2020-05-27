Добралась до самолетов: 90-летняя бабушка-экстрималка пересела за штурвал (видео) [ Редактировать ]
Известная ранее дрифтом на кабриолете, 90-летняя баба Рина с Закарпатья показала новый мастер-класс. Теперь пенсионерка пересела за штурвал самолета. Видео было опубликовано в YouTube.
С женщиной в кабине был инструктор, совершивший взлет и посадку, а уже в воздухе самолетом управляла пожилая женщина. Видеоролик сняли в Коломые.
Отважная женщина говорит, что решила полетать, потому что ей стало скучно во время карантина.
Кроме того, 90-летняя пенсионерка устроила дрифт на фуре.
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