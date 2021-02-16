Умер известный музыкант [ Редактировать ]
В США, в штате Нью-Джерси, известный музыкант и композитор Джонни Пачеко скончался на 86 году жизни. О смерти сообщает издание El Pais.
Информацию подтвердила его жена Мария Елена Пачеко.
Отметим, что 14 февраля, на странице "отца" сальсы в Facebook сообщалось о его госпитализации с пневмонией.
Джонни Пачеко родился в Доминиканской Республике, а в подростковом возрасте вместе с семьей переехал в США. Позднее он стал наставником для таких исполнителей сальсы, как Вилли Колон, Эктор Лаво и Рубен Блейдс. Вместе с Джерри Масуччи Пачеко запустил звукозаписывающую компанию Fania Records, которая выпустила более 14 альбомов различных музыкантов.
Сам композитор говорил:
Сальса - это мой образ жизни. Это то, что я чувствую внутри, когда встаю каждое утро. Ее не только слушают, вы должны танцевать под нее, потому что она воскрешает даже мертвого.
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