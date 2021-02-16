В Ізраїлі вважають, що в найближчі місяці зможуть перемогти пандемію. Все завдяки масовій вакцинації. Дві дози вакцини отримали вже близько 30 відсотків громадян країни. Уряд приступив до поступового зняття карантинних обмежень.

Тепер переможні реляції лунають набагато впевненіше. Це вже не випадковість, кажуть у владі, не похибки, а тенденція - кількість заражених неухильно зменшується. Частка тестів з позитивним результатом теж, якщо на піку вона доходила до страшних 12 відсотків, то зараз близько 7.

Але найголовніше, в тих групах, які пройшли повну вакцинацію двома дозами, майже немає хворих. Це люди, старші за 60 років, основна група ризику.

Юлій Едельштейн, Міністр охорони здоров'я Ізраїлю:

Будь ласка, йдіть і зробіть щеплення. Які ще потрібні аргументи!? Ми домоглися зниження показників, ми вибираємося з тяжкої кризи. Тож зробіть те, що від вас залежить - отримаєте вакцину і ми закінчимо боротьбу з епідемією.

Це ще не перемога, але світло в кінці тунелю видно. Упала смертність, на піку вона доходила до сотні померлих на добу, зараз втричі менше.

Хазі Леві, Генеральний директор МОЗ Ізраїлю:

Якщо все піде так і далі, ми доб'ємося нульової смертності від коронавірусу. Умова проста, більша частина населення повинна зробити щеплення. Зараз дві дози вакцини отримали вже 30 відсотків громадян.

Майже немає хворих серед медиків, їх вакцинували першими. Знято усілякі обмеження, зробити щеплення може будь-який громадянин, якому виповнилося 16 років. Препарат отримують палестинці і навіть іноземці, які перебувають в Ізраїлі. Запущена потужна кампанія соціальної реклами.

- Настав час, любонько! Я хочу бути з тобою, подорожувати з тобою, хочу зробити для тебе все. Я приготував тобі сюрприз. Ти вакцинуєшся зі мною? - Звичайно, моє кохання!

Потроху скасовують карантинні обмеження. Можна вільно переміщуватися, ходити в гості, запрацювали дитячі садки і школи з першого по четверті класи. Частково дозволена робота підприємств, які не пов'язані із забезпеченням життєдіяльності громадян.

Лікарні повернулись до проведення планових операцій. Кіпр заявив, що згоден пускати ізраїльських туристів без карантину при наявності "зеленого паспорта".

Аналітики військової розвідки, а саме вона відповідає за обробку даних щодо пандемії, підрахували: якщо тенденція збережеться, то до середини весни Ізраїль стане першою країною, яка подолала епідемію коронавірусу.