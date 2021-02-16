Тим часом автомобільні виробники остаточно підкорилися новому екологічному тренду. Знаменитий Jaguar оголосив, що вже за 5 років виготовлятиме виключно електрокари.

Так британський виробник автомобілів робить перший крок до бізнесу з нульовим викидом вуглецю. Шість повністю електричних моделей найближчим часом з'являться і у компанії Land Rover.

Перша з них вийде через чотири роки. А до 2030 електричні версії будуть у всіх автомобілів обох брендів. Раніше, у Великій Британії постановили відмовитися від бензинових, дизельних та навіть гібридних машин уже за 15 років.

Щоправда, йдеться лише про продаж нових автомобілів. Загалом, близько 80 країн теж хочуть заборонити автівки із двигунами внутрішнього згоряння. Але серед них немає найбільших забруднювачів повітря - Китаю І США.