Один из кратеров вулкана Этна, находящийся на территории Италии, внезапно начал извергать лавовые потоки, которые устремились вниз по склону горы. Об этом пишет Volcanodiscovery.

Также в воздух были выпущены тонны пепла и дыма, что привело к ограничению видимости вокруг места природного катаклизма. В настоящий момент гора показывает интенсивные и почти постоянные стромболианские взрывы.

Отмечается, что власти объявили предупреждение, а мнение специалистов сходится на том, что паниковать еще рано и он не представляет существенной опасности для местных жителей. Известно, что вулкан Этна является одним из наиболее активных в стране, так, с 1950 года он извергался несколько десятков раз.

Читайте также, на одном из Гавайских островов случилось мощное извержение вулкана Килауэа. В связи с природным катаклизмом власти объявили красный уровень угрозы.

Кроме того, на итальянском острове Сицилия произошло извержение вулкана Этна, являющийся самым большим действующим на территории Европы.

Ранее мы писали, что на японском вулкане Сакурадзима произошел мощный взрыв. Извержение случилось после периода низкой активности, который продолжался на протяжении нескольких месяцев.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.