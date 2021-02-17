Снігопади у США забрали життя десятків жителів [ Редактировать ]
Снігова буря у Штатах уже забрала понад два десятки життів. Більше сотні людей госпіталізували. Негода охопила одразу 25 штатів на Середньому Заході й у південній частині країни. Найбільше постраждав Техас. Там чотири мільйони будинків та підприємств залишилися без електропостачання.
Заметіль також паралізувала місцеві аеропорти. Прогнозують, що низька температура триматиметься впродовж тижня на більшості території країни.
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