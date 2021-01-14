Взламывали почту и торговали банковскими данными: в Киеве накрыли "детективное агентство" [ Редактировать ]
Источник: СБУ
В Киеве Служба безопасности Украины пресекла противоправную деятельность частного детективного агентства, которое сбывала информацию из закрытых баз данных правоохранительных органов и органов государственной власти. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Оперативники выяснили, что организовал нелегальный бизнес бывший сотрудник Нацполиции под видом "международного детективного агентства".
В состав группировки входили действующие и бывшие работники правоохранительных и контролирующих органов, в том числе руководитель одного из структурных подразделений регионального управления Налоговой службы, чиновник государственной кредитно-финансового учреждения и менеджеры одной из страховых компаний.
"Детективы" специализировались на сбыте информации из базы данных "Безопасная столица", которая фиксирует, в частности, движение автомобилей и данные движения средств клиентов в банковских учреждениях.
Торговали и данными из баз Налоговой службы, Нацполиции, Погранслужбы и органов юстиции. Злоумышленники также предоставляли услуги по слежке за людьми и взламывали почтовые ящики и мессенджеры.
Стоимость "услуг" составляла до $2 тысяч, в зависимости от сложности задачи и объемов информации. Правоохранители задокументировали 9 фактов систематического сбыта данных через подконтрольный анонимный канал одного из мессенджеров.
"Детективы" действовали, в том числе, по заказу представителей страны-агрессора и в интересах лиц, проживающих на территории оккупированного Крыма.
Во время ряда одновременных обысков в Киеве, Днепре, Виннице и Кропивницком правоохранители обнаружили и изъяли компьютерную технику и носители информации, которые использовались для получения и передачи конфиденциальной информации, служебные документы, аудиозаписи с грифами "секретно", ключи доступа к ЕРДР и другие доказательства.
Напомним, что Верховная Рада узаконила частных детективов в апреле 2017 года.
Частным детективом может быть гражданин Украины, которому исполнился 21 год, имеющий высшее юридическое образование или стаж работы в оперативных подразделениях. Также он должен получить свидетельство на право заниматься частной детективной деятельностью, которое выдается Министерством юстиции.
по теме
Из Казанковской исправительной колонии №93 сбежали двое заключенных: 37-летний Руслан Шевченко и 32-летний Сергей Бойков
В Новом Буге из исправительного центра сбежал преступник, который провел за решеткой 33,5 года. До срока ему оставалось полгода
Спіймав кулю через брудний одяг. У Києві водій таксі ледь не застрелив незадоволеного клієнта. Шоферові не сподобався забруднений одяг пасажира
Таксист отказался вести грязного пассажира, после чего начался конфликт
На Тернопільщині бандити викрали бізнесмена разом із дружиною просто з автомобіля. Цілу ніч вони катували подружжя - вимагали заплатити їм 800 тисяч доларів