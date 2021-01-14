В Киеве Служба безопасности Украины пресекла противоправную деятельность частного детективного агентства, которое сбывала информацию из закрытых баз данных правоохранительных органов и органов государственной власти. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Оперативники выяснили, что организовал нелегальный бизнес бывший сотрудник Нацполиции под видом "международного детективного агентства".

В состав группировки входили действующие и бывшие работники правоохранительных и контролирующих органов, в том числе руководитель одного из структурных подразделений регионального управления Налоговой службы, чиновник государственной кредитно-финансового учреждения и менеджеры одной из страховых компаний.

"Детективы" специализировались на сбыте информации из базы данных "Безопасная столица", которая фиксирует, в частности, движение автомобилей и данные движения средств клиентов в банковских учреждениях.

Торговали и данными из баз Налоговой службы, Нацполиции, Погранслужбы и органов юстиции. Злоумышленники также предоставляли услуги по слежке за людьми и взламывали почтовые ящики и мессенджеры.

Стоимость "услуг" составляла до $2 тысяч, в зависимости от сложности задачи и объемов информации. Правоохранители задокументировали 9 фактов систематического сбыта данных через подконтрольный анонимный канал одного из мессенджеров.

"Детективы" действовали, в том числе, по заказу представителей страны-агрессора и в интересах лиц, проживающих на территории оккупированного Крыма.

Во время ряда одновременных обысков в Киеве, Днепре, Виннице и Кропивницком правоохранители обнаружили и изъяли компьютерную технику и носители информации, которые использовались для получения и передачи конфиденциальной информации, служебные документы, аудиозаписи с грифами "секретно", ключи доступа к ЕРДР и другие доказательства.

Напомним, что Верховная Рада узаконила частных детективов в апреле 2017 года.

Частным детективом может быть гражданин Украины, которому исполнился 21 год, имеющий высшее юридическое образование или стаж работы в оперативных подразделениях. Также он должен получить свидетельство на право заниматься частной детективной деятельностью, которое выдается Министерством юстиции.