Новые карантинные зоны: что изменится с 22 февраля [ Редактировать ]
В среду, 17 февраля, правительство возвращает в Украине адаптивный карантин.
Так, уже с понедельника, 22 февраля, в стране возобновят деление на четыре зоны, исходя из эпидемической ситуации. Тем не менее, ряд ограничений ослабят, а также изменится принцип, по которому регионы будут попадать в ту или иную зону.
Согласно новым правилам, на смену единым ограничениям придут уровни эпидемической опасности с "красной", "оранжевой", "желтой" и "зеленой" зонами.
Разделение на зоны будет осуществляться на уровне регионов.
Отметим, что 22 февраля вся территория Украины будет отнесена к "желтой" зоне.
Новый карантин. Что изменится?
В зависимости от эпидситуации, формат карантина может меняться - от смягчения ограничений в "зеленой" зоне, до возврата к жестким условиям январского локдауна в "красной" зоне.
Также в МОЗ рассказали, будут ли прививать людей с антителами.
Кроме того, мы писали о том, что Степанов назвал дату начала вакцинации от коронавируса. Премьер-министр также добавил, что власти планируют закупать излишки вакцин у других стран.
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