Больницы переполнены: на Прикарпатье развернут мобильный COVID-госпиталь [ Редактировать ]
В Ивано-Франковской области развернут первый в Украине мобильный госпиталь для пациентов с коронавирусной болезнью. Большинство больниц области, которые должны принимать COVID-больных, переполнены.
Соответствующее решение в среду, 17 февраля, приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям Ивано-Франковской области, заявил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий в Facebook.
"За последние сутки количество больных коронавирусом в регионе увеличилось почти на 30%, за месяц - вчетверо. Во многих населенных пунктах заполненность больниц, отведенных под "ковидных" пациентов, составляет более 90%, в некоторых медучреждениях - 100%", - сообщил Радуцкий.
По его словам, мобильный госпиталь будет рассчитан на 250 мест. Его создадут на базе Богородчанской больницы.
"Комитет по вопросам здоровья нации внимательно следит за ситуацией в области и ожидает от Минздрава анализа причин, которые привели к критической нагрузке на медицинскую отрасль региона", - добавил народный депутат.
Ранее сообщалось, что главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко экстренно выехал в Ивано-Франковскую область из-за ситуации с коронавирусом.
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