В Ивано-Франковской области развернут первый в Украине мобильный госпиталь для пациентов с коронавирусной болезнью. Большинство больниц области, которые должны принимать COVID-больных, переполнены.

Соответствующее решение в среду, 17 февраля, приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям Ивано-Франковской области, заявил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий в Facebook.

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"За последние сутки количество больных коронавирусом в регионе увеличилось почти на 30%, за месяц - вчетверо. Во многих населенных пунктах заполненность больниц, отведенных под "ковидных" пациентов, составляет более 90%, в некоторых медучреждениях - 100%", - сообщил Радуцкий.

По его словам, мобильный госпиталь будет рассчитан на 250 мест. Его создадут на базе Богородчанской больницы.

"Комитет по вопросам здоровья нации внимательно следит за ситуацией в области и ожидает от Минздрава анализа причин, которые привели к критической нагрузке на медицинскую отрасль региона", - добавил народный депутат.

Ранее сообщалось, что главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко экстренно выехал в Ивано-Франковскую область из-за ситуации с коронавирусом.

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