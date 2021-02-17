В Чили выявили два первых случая заражения "бразильским" штаммом коронавируса. Инфицированные проживают в городе Талька на территории региона Мауле.

Об этом заявил региональный представитель Министерства здравоохранения Чили Марленне Дуран, передает Prensa Latina.

Отмечается, что инфицированные прибыли в Чили 18 января. Их контактные лица уже выявлены, поэтому не существует угрозы распространения бразильского штамма.

Издание отмечает, что несколько недель назад в этом же регионе Чили были выявлены четыре случая заражения новым штаммом коронавируса, ранее обнаруженным в Великобритании.

Ранее мы писали о том, что ВОЗ обнародовала статистику заболеваемости COVID. С начала 2021 года заболеваемость коронавирусом в мире снизилась вдвое.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.