В Чили выявили первые случаи "бразильского" штамма COVID [ Редактировать ]
В Чили выявили два первых случая заражения "бразильским" штаммом коронавируса. Инфицированные проживают в городе Талька на территории региона Мауле.
Об этом заявил региональный представитель Министерства здравоохранения Чили Марленне Дуран, передает Prensa Latina.
Отмечается, что инфицированные прибыли в Чили 18 января. Их контактные лица уже выявлены, поэтому не существует угрозы распространения бразильского штамма.
Издание отмечает, что несколько недель назад в этом же регионе Чили были выявлены четыре случая заражения новым штаммом коронавируса, ранее обнаруженным в Великобритании.
Ранее мы писали о том, что ВОЗ обнародовала статистику заболеваемости COVID. С начала 2021 года заболеваемость коронавирусом в мире снизилась вдвое.
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