"Пыталась припугнуть": воспитательница детсада заклеила ребенку рот скотчем [ Редактировать ]
В Луцке в одной из групп детсада №37 воспитательница раздавала четырехлетним малышам подзатыльники и заклеивала рот скотчем, чтобы те не шумели перед тихим часом. Родители узнали о ее действиях случайно, заметив на детях царапины и ссадины.
Во время наказаний воспитательница уверяла детей, что это "секретик", сообщает волынское информагентство "Конкурент".
Заведующая детсада Валентина Винник в комментарии журналистам заявила, что в их учреждении никогда подобных ситуаций не было, а отличившаяся воспитательница имеет 30 лет безупречного педагогического стажа.
Между тем, в управлении образования Луцксовета говорят, что скотчем воспитательница пыталась "припугнуть" слишком активного мальчика.
"Был скотч, потому что детки обрывают все эти картинки-маркировки, и воспитатель их канцелярским скотчем подклеивает. Скотч был тоненький. Он (мальчик - ред.) очень шумел, очень кричал. Мама утверждает, что он активный мальчик. И воспитательница, держа скотч в руках, говорит ему: "Сейчас заклею рот". Так его припугнула. Так объясняет воспитательница", - отметила начальник управления образования Луцкого горсовета Зиновия Лещенко.
Воспитательницу решили уволить, но, скорее всего, ее переведут в другой детсад. Чиновница считает, что "чисто с человеческой позиции" она не может не дать воспитательнице доработать до пенсии.
"Человеку 56 лет. Скажите, как я бы поступила с чисто человеческой позиции, если бы не позволила ей доработать и дослужить в той сфере, в которой она проработала 30 лет?" - сказала главная педагог Луцка.
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