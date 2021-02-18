На Буковині фіксують рекордну кількість госпіталізацій [ Редактировать ]
Про рекордну кількість госпіталізацій звітують і на Буковині. Як повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук, щодня в Чернівецькій області до лікарень потрапляють по 100 хворих на COVID - і це вперше за рік, доки триває пандемія.
Сергій Осачук, голова Чернівецької ОДА:
І якщо раніше це була завантаженість 50 відсотків, але від загальної кількості ліжок 900, то тепер ми маємо понад 50 відсотків від загальної кількості 1700 ліжок, які ми виділили для лікування коронавірусної хвороби.
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