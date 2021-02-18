Про рекордну кількість госпіталізацій звітують і на Буковині. Як повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук, щодня в Чернівецькій області до лікарень потрапляють по 100 хворих на COVID - і це вперше за рік, доки триває пандемія.

Сергій Осачук, голова Чернівецької ОДА: