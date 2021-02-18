У США на залізничній станції відкрили стрілянину: семеро людей постраждали [ Редактировать ]
Щонайменше семеро людей поранені внаслідок стрілянини у Філадельфії, штат Пенсильванія. Нападник відкрив вогонь по перехожих поблизу залізничної станції.
Наймолодшому постраждалому - 17 років. Найстаршому - 71, він у критичному стані. Нападника невдовзі затримали. Чому він так вчинив - з'ясовують.
по теме
67-річний чоловік хотів помститися, бо йому погано надали медичну допомогу
У двері водія влучило з десяток куль. Водій та пасажири дивом не постраждали. А от стрілки з місця пригоди одразу поїхали
В Филадельфии, штат Пенсильвания, неизвестные открыли стрельбу
25-річну Лауру Ромеро звинувачують у викраданні людей. За словами поліції, дівчина належала до кримінального угруповання з восьми осіб
Сотні компаній були змушені припинити роботу. Експерти оцінили збитки від арктичного циклону у майже три з половиною мільярди доларів