Вініл знову у моді. У світі бум продажів грам-платівок. Тільки у США торік їх продали близько 30 мільйонів. Хто і чому купує пластинки для програвачів в еру цифрових технологій? Розповість Ольга Жидецька.

Рік абсолютно рекордного зростання. Так, багато для кого збитковий, карантинний 2020 називають виробники вінілових платівок. Директор найбільшої у світі компанії з виготовлення специфічного товару - чеської GZ медіа - хвалиться, минулоріч його підприємство відвантажило 38 мільйонів пластинок.

І вторгувало 187 мільйонів доларів. Таку популярність пояснює тим, що замкнені через пандемію у своїх домівках люди мусили шукати доступних розваг та можливості для самовираження. Тож стали купувати аудіосистеми і експериментувати зі звуком.

Міхал Стерба, директор фабрики платівок:

Я би сказав, що нині вінілові платівки переміщуються з дуже нішевих ринків музичних колекціонерів та меломанів до, скажемо так, - ширшого кола споживачів. Серед них - і молоде покоління.

Покупців вінілу не бракувало і раніше. Відомий празький діджей Джирі Голубец розповідає - його колекція налічує понад шість тисяч платівок. І він ніколи не оминає нагоди прикупити свіжий, випущений на вінілі альбом світових зірок. Адже меломани кажуть - саме вініл передає звучання звукозапису найточніше. А у тісно вирізьбленій спіралі жолобків - криється справжня музична магія.

Джирі Голубец, діджей, колекціонер платівок:

Коли я беру до рук вінілову платівку, - я бачу звукові хвилі, викарбувані по справжньому. На жодному компакт-диску такого немає.

Цьогоріч, упевнені виробники, ринок вінілових платівок теж зростатиме. Адже для багатьох меломанів карантинна розвага переросла у справжнє захоплення. Та окрім естетичного задоволення, кажуть фахівці, пластинки можуть стати добрим капіталовкладенням. Адже раритетні записи вельми цінують колекціонери. І вартість окремих альбомів може сягати кількох тисяч доларів.