Кабинет министров Украины внес изменения в положение о подготовке и проведении призыва граждан Украины на срочную военную службу и принятие призывников на военную службу по контракту. Об этом сообщили в пресс-служб Вооруженных сил Украины.

Речь идет о постановлении Кабмина от 20 января 2021 № 100 об изменениях к Положению.

Их внесли, чтобы усовершенствовать мероприятия по подготовке и проведению призыва на срочную военную службу, принятия призывников на военную службу по контракту и приведения их в соответствие с действующим законодательством.

Утверждение новой редакции Положения, как утверждают в ВСУ, позволит:

улучшить организацию работы областных и районных (городских) призывных комиссий по изучению личных качеств призывников, проведение их медицинского осмотра, принятие в соответствии с законодательством решений о призыве граждан на срочную военную службу или предоставления им отсрочек (освобождение) от призыва, определить механизм привлечения к работе в составе призывных комиссий представителей общественных организаций, предприятий и учреждений;

уточнить порядок оповещения призывников о явке в военные комиссариаты (территориальных центров комплектования и социальной поддержки) для приписки к призывным участкам и прохождения призывной комиссии;

упростить рассмотрение вопроса о предоставлении призывными комиссиями отсрочек (освобождение) от призыва на срочную военную службу в соответствии с установленными Положением документов, предоставляемых гражданами и является основанием для принятия этих решений;

усовершенствовать организацию работы сборных пунктов областных военных комиссариатов (областных центров комплектования и социальной поддержки) во время пребывания на них призывников, перед отправкой их в воинские части;

упорядочить работу по принятию призывников на военную службу по контракту и учет призывников, направленных для прохождения альтернативной (невоенной) службы.

Ранее сообщали о том, что в армию будут забирать прямо со школьной скамьи.

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