Американская компания Facebook решила ограничить распространение новостей в австралийском сегменте соцсети из-за закона, который власти планируют принять в ближайшее время для защиты местного медиарынка.

18 февраля все публикации австралийских СМИ были удалены из Facebook. Компания Марка Цукерберга так объяснила это решение:

Предложенный закон неверно толкует отношения между нашей платформой и авторами публикаций, которые используют ее, чтобы делиться новостным контентом. Это поставило нас перед жестким выбором: пытаться соблюдать закон, который игнорирует природу этих отношений, либо запретить новостной контент на базе наших сервисов в Австралии. С тяжелым сердцем мы выбираем второй вариант.

Также Facebook лишила пользователей и СМИ из Австралии возможности делиться местными и международными новостями. В заявлении компании сказано, что СМИ и жителям Австралии запрещено публиковать ссылки на новости, а также просматривать местные и международные новости в соцсети. В других странах публикация ссылок на австралийские новостные издания и их контент также ограничена.

По ошибке из Facebook были удалены страницы и посты даже государственных служб и общественных организаций: Общества борьбы с бытовым насилием, благотворительных организаций, профсоюзов и других. В соцсети пообещали, что ошибки будут устранены.

Тем временем власти "Зеленого континента" продолжают переговоры с Facebook. Главный казначей страны Джош Фрайденберг сообщил, что ведет дискуссию с основателем соцсети Марком Цукербергом.

12 февраля в парламент Австралии передали для голосования новый медиакодекс. Он предусматривает, что IT-гиганты должны вести переговоры о выплатах за контент с местными издателями. Если стороны не договорятся, то сумму определит государственный арбитр.

Документ обязывает поисковики платить издателям на медиарынке за ссылки на их материалы в поисковой выдаче. Данная инициатива призвана финансово поддержать журналистику в стране. После его принятия технологические компании (на первом этапе только Facebook и Google) будут обязаны размещать и оплачивать новостной контент австралийских СМИ.

Напомним, что в Верховную Раду поступил законопроект, написанный в пропрезидентской партии "Слуга народа", который предусматривает, что крупные иностранные компании будут платить налоги в украинский бюджет за предоставление электронных услуг на территории Украины.