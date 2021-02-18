Facebook "удалила из друзей" Австралию: заблокированы все местные новости [ Редактировать ]
Источник: Facebook
Американская компания Facebook решила ограничить распространение новостей в австралийском сегменте соцсети из-за закона, который власти планируют принять в ближайшее время для защиты местного медиарынка.
18 февраля все публикации австралийских СМИ были удалены из Facebook. Компания Марка Цукерберга так объяснила это решение:
Предложенный закон неверно толкует отношения между нашей платформой и авторами публикаций, которые используют ее, чтобы делиться новостным контентом. Это поставило нас перед жестким выбором: пытаться соблюдать закон, который игнорирует природу этих отношений, либо запретить новостной контент на базе наших сервисов в Австралии. С тяжелым сердцем мы выбираем второй вариант.
Также Facebook лишила пользователей и СМИ из Австралии возможности делиться местными и международными новостями. В заявлении компании сказано, что СМИ и жителям Австралии запрещено публиковать ссылки на новости, а также просматривать местные и международные новости в соцсети. В других странах публикация ссылок на австралийские новостные издания и их контент также ограничена.
По ошибке из Facebook были удалены страницы и посты даже государственных служб и общественных организаций: Общества борьбы с бытовым насилием, благотворительных организаций, профсоюзов и других. В соцсети пообещали, что ошибки будут устранены.
Тем временем власти "Зеленого континента" продолжают переговоры с Facebook. Главный казначей страны Джош Фрайденберг сообщил, что ведет дискуссию с основателем соцсети Марком Цукербергом.
12 февраля в парламент Австралии передали для голосования новый медиакодекс. Он предусматривает, что IT-гиганты должны вести переговоры о выплатах за контент с местными издателями. Если стороны не договорятся, то сумму определит государственный арбитр.
Документ обязывает поисковики платить издателям на медиарынке за ссылки на их материалы в поисковой выдаче. Данная инициатива призвана финансово поддержать журналистику в стране. После его принятия технологические компании (на первом этапе только Facebook и Google) будут обязаны размещать и оплачивать новостной контент австралийских СМИ.
Напомним, что в Верховную Раду поступил законопроект, написанный в пропрезидентской партии "Слуга народа", который предусматривает, что крупные иностранные компании будут платить налоги в украинский бюджет за предоставление электронных услуг на территории Украины.
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Facebook собирается протестировать "разные подходы" к политическому контенту и его выдаче, в том числе изменение алгоритмов таким образом, чтобы они показывали пользователям меньше политических постов в ленте. На первом этапе ограничение в тестовом режиме коснется США, Бразилии, Индонезии и Канады.
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