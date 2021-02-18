Актер театра и кино, режиссер, народный артист России Андрей Мягков родился 8 июля 1938 года в Ленинграде в семье педагога Василия Дмитриевича и инженера-механика Зинаиды Александровны.

Учился в химико-технологическом институте, после завершения которого работал на одном из ленинградских научно-исследовательских предприятий. Там он выступал в кружке самодеятельности, где его заметил один из преподавателей московской Школы-студии МХАТ и пригласил на учебу.

Взяв краткосрочный отпуск на работе, Андрей Мягков приехал в Москву, успешно прошел вступительные испытания и был зачислен в Школу-студию на курс Василия Маркова. Окончил вуз в 1965 году.

Сразу после окончания он дебютировал на большом экране. Первой для него стала роль стоматолога Сергея Чеснокова в комедии Элема Климова "Похождения зубного врача". Но, картина была быстро отправлаена на полку и до 1987 года оставалась почти неизвестной для зрителя.

Режиссер Никита Михалков, который вместе с Мягковым играл в фильме Эльдара Рязанова "Жестокий романс", рассказал о таланте артиста.

Он воспринимал любые твои неожиданные посылы и мгновенно на них реагировал, да как талантливо! Равно как и сам любил своей импровизацией загнать тебя в угол и с удовольствием смотреть, как ты оттуда выбираешься

" Жестокий романс" (1984)

Это последний фильм Рязанова, в котором Мягков появляется в кадре (в 1996 он переозвучил главного героя в фильме "Привет, дуралеи!").

"Жестокий романс" снят по мотивам "Бесприданницы" Островского. Несмотря на отступления от первоисточника (а, может быть, и благодаря им), фильм до сих пор пользуется популярностью. Карандышев в исполнении Мягкова - потерянный, неловкий и нелепый бесконечно точен и запоминается не меньше, чем Лариса в исполнении Гузеевой или Паратов Михалкова.

Режиссер признался, что не был близко дружен с Мягковым, но всегда ждал любого фильма с участием артиста, "потому что знал, что вне зависимости от качества картины его работа будет безупречна".

Горько и печально. Он был замечательным соединением достойного человека и мастера с большой буквы

Светлана Немоляева артистка, игравшая с Мягковым в "Служебном романе"и "Гараже" отметила, что Мягкову юыло подвладно все.

Он был импровизатор, ему было подвластно все. Мне кажется, его никогда не забудут, потому что фильмы с его участием показали испытание временем, они востребованы, их смотрит не одно поколение

Лия Ахеджакова, снимавшаяся в "Иронии судьбы", "Служебном романе" и "Гараже" отметила, что Мягков был прекрасным артистом и закрытым, интеллигентным человеком.

Ахеджакова добавила, что ей "очень печально, когда уходят актеры твоего поколения".

Польская актриса Барбара Брыльска, сыгравшая Надю вместе с Мягковым в "Иронии судьбы" заявила, что новость о смерти Мягкова стала для нее шоком, так как она очень хорошо относилась к нему и очень его любила.

У меня нет сил говорить. Я плачу. Он был прекрасным актером, прекрасным человеком. Я очень его любила

Среди работ актера 1990 х годов - драматическая лента Глеба Панфилова "Мать" (1990), комедия Леонида Гайдая "На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон Бич опять идут дожди" (1992), политический детектив Дмитрия Астрахана "Контракт со смертью" (1998).





Среди последних работ Мягкова в кино – роль Царя в "Сказе про Федота Стрельца" (2001) Сергея Овчарова, главные роли в фильмах "32-е декабря" Александра Муратова, "Кто приходит в зимний вечер…" (2006) Станислава Дремова, "Ирония судьбы. Продолжение" (2007) Тимура Бекмамбетова, сериале "Туман рассеивается" (2008) Евгения Герасимова.



Стоит отметить, что Мягков был автором нескольких детективов, по одному из них, "Сивый мерин", в 2010 году снят четырехсерийный фильм. Также Мягков увлекается портретной живописью.



Творчество Андрея Мягкова было отмечено различными наградами. В 1986 году ему было присвоено звание народного артиста РСФСР.

В 1977 году Мягков был удостоен Государственной премии СССР за роль Жени Лукашина в фильме "Ирония судьбы, или С легким паром", в 1979 году - Государственной премии РСФСР за роль Анатолия Новосельцева в картине "Служебный роман".

Напомним, 18 февраля скончался советский и российский актер театра и кино Андрей Мягков. Ему было 83 года. Предварительной причиной смерти считается острая сердечная недостаточность. Его нашла дома жена.

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